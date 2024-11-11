В Киеве по горячим следам задержали двух квартирных воров. Подробности дела и фото

В Киеве стражи порядка по горячим следам задержали двух мужчин, которые, по информации следствия, причастны к квартирным кражам. Сначала один из злоумышленников проник в частный дом, откуда украл деньги, а позже уже с сообщником совершил аналогичное преступление в другом районе.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, к ним обратились супруги с сообщением о краже из квартиры в Святошинском районе. Они, вернувшись с работы домой, обнаружили открытое окно, беспорядок, а также отсутствие наличных денег и золотых украшений.

"В ходе комплекса первоочередных мер задержаны злоумышленники. Ими оказались двое мужчин, 1986 и 1978 годов рождения. Полицейские установили, что злоумышленники проникли в квартиру потерпевших, откуда выкрали 8 тыс. грн, 600 долларов, а также все золотые изделия", – рассказали в пресс-службе.

Кроме того, было установлено, что один из задержанных также причастен к краже из частного дома в Соломенском районе. Он вынес из дома потерпевших 14 тысяч гривен и 600 долларов США. В ходе обысков сотрудники полиции изъяли часть похищенных денег и ювелирных изделий.

По факту кражи, совершенной в условиях военного положения, возбуждено уголовное производство, а задержанным сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в центре Киева ранее судимый мужчина на улице Крещатик кирпичом разбил витрину магазина и украл два ноутбука. Чтобы задержать злоумышленника, стражам порядка понадобилось 20 минут.

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