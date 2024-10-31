На Крещатике кирпичом разбил витрину магазина и украл ноутбуки: в Киеве задержали рецидивиста. Фото

В центре Киева ранее судимый мужчина на улице Крещатик кирпичом разбил витрину магазина и украл два ноутбука. Чтобы задержать злоумышленника, правоохранителям понадобилось 20 минут.

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Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.

По словам правоохранителей, им поступило сообщение о том, что полицейские службы охраны получили вызов о срабатывании сигнализации магазина по продаже техники в центре города.

"Прибыв на место происшествия, охранники порядка обнаружили, что неизвестный разбил кирпичом витрину и украл из помещения технику. Во время последующей отработки территории полицейские в течение 20 минут разыскали злоумышленника с двумя ноутбуками в руках, пытавшегося скрыться от правоохранителей", – рассказали в пресс-службе.

Злоумышленник, 41-летний житель Киевщины, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, был задержан. Ему сообщили о подозрении в краже, совершенной в условиях военного положения. Суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали ранее судимого мужчину, который, по информации следствия, в Святошинском районе обворовал машину военного. Злоумышленник разбил стекло авто и, в частности, унес из салона систему РЭБ.

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