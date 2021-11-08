В Киеве пешеход пытался перебежать восемь полос дороги и погиб под колесами авто. Видео

В Киеве на проспекте Победы в ночь на понедельник, 8 ноября, пешеход погиб под колесами автомобиля. Он перебегал дорогу в неположенном месте.

Известно, что мужчина был пьян, он шел в тапочках и рваных носках, сообщает dtp.kiev.ua в Facebook. Смерть пешехода наступила мгновенно (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Отмечается, что скорость потока автомобилей в этом месте проспекта обычно 80-90 километров в час. Поэтому заметить пешехода в темной одежде, во время дождя в темное время суток можно разве что с расстояния 20-30 метров.

Видео дня

"Очень важный момент в наличии экспертизы на алкоголь в крови погибшего. Защищаться будет легче", – говорится под видео.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Киевской области на 67 км трассы Киев – Чоп произошло смертельное ДТП. Женщину, которая перебегала дорогу на "зебре", сбил автомобиль.