В Киеве перекрыли международный канал поставки кокаина: у злоумышленников нашли "товар" на 20 млн грн. Фото и видео

Правоохранители перекрыли международный канал поставки кокаина в Киев, который организовали четверо мужчин. Во время обысков у них нашли и изъяли "товар" на 20 миллионов гривен.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленникам грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Мы установили, что организовал наркобизнес 37-летний киевлянин. Он наладил канал поставки кокаина из-за границы. Для развития "бизнеса" он привлек еще троих местных жителей, занимавшихся сбытом наркотиков. Кроме того, по месту проживания одного из фигурантов они оборудовали нарколабораторию по выращиванию конопли", – рассказали в пресс-службе.

Во время серии обысков были найдены и изъяты два килограмма кокаина, около пяти килограммов каннабиса пистолет и ружье с патронами, гранаты с задорами, деньги, оборудование для выращивания каннабиса и растений конопли.

Полицейские задержали злоумышленников и сообщили им о подозрении в хранении и сбыте наркотиков в особо крупных размерах.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве будут судить злоумышленников, которые поставляли наркотики в Лукьяновское СИЗО. На скамье подсудимых оказался мужчина, осужденный за ряд имущественных преступлений, позиционировавший себя так называемым "смотрящим" и четверо его подельников.

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