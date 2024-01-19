Поставляли наркотики в Лукьяновское СИЗО: в Киеве будут судить "смотрящего" с сообщниками. Фото и видео

В Киеве будут судить злоумышленников, которые поставляли наркотики в Лукьяновское СИЗО. На скамье подсудимых оказался мужчина, осужденный за ряд имущественных преступлений, позиционировавший себя так называемым "смотрящим" и четверо его подельников.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Обвиняемым грозит от 5 до 15 лет лишения свободы.

"В мае 2023 года правоохранители разоблачили и задержали группу лиц, наладивших преступную схему сбыта наркотиков на территорию Киевского следственного изолятора. В ходе досудебного расследования полицейские установили, что киевлянин, 1983 года рождения, отбывая наказание за ряд имущественных преступлений, организовал наркотрафик в пенитенциарное учреждение. Мужчина позиционировал себя так называемым "смотрящим" и привлек к преступному плану еще одного заключенного и трех знакомых, ранее отбывавших наказание за тяжкие преступления, такие как разбойное нападение, вымогательство и кражи", – рассказали в полиции.

Сообщники "смотрящего", находившиеся на свободе, получали указания относительно количества и видов наркотиков и в дальнейшем передавали их в изолятор, перебрасывая через забор. На территории СИЗО свертки с каннабисом и метадоном подбирал один из участников группировки и по указанию лидера распространял среди арестантов.

Организатору и его сообщникам следователи сообщили о подозрениях в совершении преступлений. Следствие по этим фактам завершено, а обвинительный акт по подозреваемым следователи направили в суд для рассмотрения дела по существу. Четверым участникам преступной группы грозит от 5 до 12 лет лишения свободы, а так называемому "смотрящему" – до 15-ти.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители ликвидировали группировку, поставлявшую во время комендантского часа для vip-клиентов наркотики и проституток. В частности, цена за грамм кокаина составляла 250 долларов, а для постоянных покупателей делали скидки.

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