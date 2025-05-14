В Киеве пенсионерка скалкой избила до смерти мужчину и пыталась избежать ответственности. Подробности дела

В Киеве суд вынес приговор пожилой женщине, которая убила своего 82-летнего мужа. Во время ссоры злоумышленница нанесла ему 18 ударов по голове, в результате чего пенсионер умер.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Восемь лет злоумышленница должна провести за решеткой.

"Прокурор в суде доказал, что в феврале 2019 года киевлянка нанесла своему 82-летнему мужу 18 ударов по голове, в результате чего он умер. Пара состояла в браке 5 лет, впрочем, мужчина подал на развод", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в суде женщина свою вину не признала, хотя во время последнего слова сказала, что сожалеет о своем поступке. По ее версии, в тот день утром она собиралась на работу, а мужчина начал ссору и ударил ее ногой в спину. В ответ она нанесла ему два удара по голове скалкой, которую впоследствии выбросила в мусор и вынесла его из квартиры.

По словам обвиняемой, ее 82-летний муж в последнее время злоупотреблял коньяком и имел извращенные сексуальные фантазии. После ссоры 71-летняя женщина пошла на работу, а тело мужчины обнаружила его родственница, которая в тот день должна была прийти к нему, но он не отвечал на звонки. Показания обвиняемой только о двух ударах по голове и версия о том, что ее мужа убил кто-то другой, опровергнуты предоставленными суду доказательствами.

Суд признал пенсионерку виновной в убийстве собственного мужа и осудил ее.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве суд вынес приговор мужчине, который убил знакомую. Злоумышленник ударил женщину ножом в висок, когда она спала, а затем ограбил ее.

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