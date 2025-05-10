В Киеве суд вынес приговор мужчине, который убил и ограбил знакомую. Подробности дела и фото

В Киеве суд вынес приговор мужчине, который убил знакомую. Злоумышленник ударил женщину ножом в висок когда она спала, а затем ограбил ее.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Преступник будет сидеть за решеткой до конца своих дней.

"Прокурором в суде доказано, что обвиняемый не имел стабильного дохода и работы, поэтому жил преимущественно с подработок, которые искал в Киеве. При этом, работая охранником магазина в торговом центре, он познакомился с 34-летней женщиной, у которой периодически жил. Она занимала руководящую должность и имела достаточные доходы, поэтому в определенный момент ухажер решил ее ограбить", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили в прокуратуре, в день убийства в сентябре 2023 года мужчина приехал к своей знакомой, которая жила вместе с 13-летней дочерью и остался в квартире на ночь. Когда все легли спать, мужчина ударил женщину ножом в висок, в результате чего она умерла. После этого он забрал золотые украшения, мобильные телефоны убитой и ее дочери, другие ценные вещи, закрыл квартиру и убежал. Все ключи от квартиры он забрал с собой.

Тело убитой матери утром обнаружил ребенок. Поскольку телефонов и ключей от квартиры девушка не нашла, она выбежала на балкон и начала кричать, умоляя о помощи. Злоумышленника оперативно нашли и задержали.

Суд признал 35-летнего злоумышленника виновным в умышленном убийстве и ограблении и приговорил к пожизненному лишению свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве задержали двух мужчин, один из которых во время ссоры едва не до смерти избил товарища. После совершения преступления злоумышленник и его друг оттащили пострадавшего в кабину лифта, чтобы "скрыть следы", и оставили его в беспомощном состоянии.

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