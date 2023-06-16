В Киеве пенсионер ограбил 11-летнего ребенка и пытался скрыться. Фото

В Голосеевском районе Киева 75-летний мужчина ограбил малолетнего ребенка. Злоумышленник забрал телефон у девочки и скрылся с места происшествия.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, произошло это на улице Большая Васильковская на детской площадке.

"Одна из девочек положила свой мобильный телефон на скамейку возле личных вещей. Впоследствии ребенок увидел, что неизвестный мужчина, проходя мимо, забрал ее гаджет. На просьбу отдать личную вещь мужчина скрылся. Дети последовали за злоумышленником, пока он направлялся к станции метрополитена. Там его и задержали сотрудники полиции, к которым обратились малолетние за помощью", – рассказали в пресс-службе.

Во время поверхностного осмотра правоохранители обнаружили у мужчины похищенный мобильный телефон. Злоумышленником оказался 75-летний киевлянин. По факту грабежа открыто уголовное производство, а задержанному сообщено о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители задержали ранее судимого мужчину, подозреваемого в совершении грабежа. Злоумышленник избил 84-летнего жителя Борисполя Киевской области и забрал его деньги.

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