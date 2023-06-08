В Борисполе рецидивист побил 84-летнего мужчину и ограбил его. Видео

Правоохранители задержали ранее судимого мужчину, подозреваемого в совершении грабежа. Злоумышленник избил 84-летнего жителя Борисполя Киевской области и забрал его деньги.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"К 84-летнему жительнице Борисполя посреди улицы подошел неизвестный мужчина, ввел в заблуждение и попросил деньги. Попав в квартиру потерпевшего, правонарушитель неожиданно нанес удар по голове хозяину и похитил 8 тысяч гривен и 2 тысячи долларов США. Завладев деньгами, грабитель скрылся с места происшествия", – рассказали в пресс-службе.

Ранее неоднократно судимый за разбои и грабежи 40-летний житель Харьковской области скрывался, менял адреса проживания и соблюдал методы конспирации. Однако полицейские установили место его пребывания и задержали в Киеве. Часть похищенных средств изъята и возвращена владельцу. Остальную часть правонарушитель уже успел потратить на собственные нужды.

По факту грабежа, совершенного в условиях военного положения, возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZREVATEL, суд признал виновным в грабеже уроженца города Кривой Рог, ранее имевшего проблемы с законом. Мужчина на темной улице, которая временно была не освещена из-за блекаута, напал на студентку и забрал ее вещи.

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