В Киеве патрульные задержали мужчину, которого подозревают в стрельбе: все подробности. Видео

В воскресенье, 7 июня, в Киеве патрульные оперативно задержали мужчину. Его подозревают в стрельбе, которую он устроил в Дарницком районе столицы.

Видео дня

Видео операции было опубликовано киевскими правоохранителями. Отмечается, что патрульные проверили место происшествия и обнаружили гильзы, вероятно, оставленные после выстрелов. Они вызвали на место следственно-оперативную группу. Оружие изъяли для экспертизы.

"На спецлинию 112 поступило сообщение о мужчине, который ходит по двору жилого дома в Дарницком районе и стреляет. Патрульные оперативно прибыли по указанному адресу, где обнаружили мужчину с предметом, похожим на оружие", – говорится в сообщении.

Правоохранители рассказали, что привели табельное огнестрельное оружие в боевую готовность в соответствии со ст. 46 ЗУ "О Национальной полиции", поскольку в сложившейся ситуации, могли возникнуть основания для ее применения, и задержали нарушителя с применением наручников в соответствии со ст. 45 "О Национальной полиции".

Главные истории дня

Следователи задержали мужчину в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 ("Хулиганство, совершенное с применением оружия") Уголовного кодекса Украины.

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