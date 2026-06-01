В Сумах будут судить мужчину, который из ружья ранил подростков, потому что не освободили скамейку: подробности дела

В Сумах перед судом предстанет местный житель, которого обвиняют в стрельбе по подросткам. Причиной конфликта стало нежелание компании несовершеннолетних уступить место на скамейке.

После ссоры мужчина применил оружие. О завершении досудебного расследования и направлении обвинительного акта в суд сообщили в Сумской областной прокуратуре.

Мужчине инкриминируют хулиганство с применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений. Теперь его дальнейшую судьбу будет решать суд.

Известно, что инцидент произошел в Сумах в общественном месте, где отдыхала компания подростков. Между мужчиной и несовершеннолетними возникла словесная перепалка из-за скамейки, на которой сидели дети.

После конфликта обвиняемый достал пневматическое ружье и произвел несколько выстрелов в сторону подростков. В результате двое несовершеннолетних получили телесные повреждения и нуждались в медицинской помощи.

Во время досудебного расследования правоохранители собрали необходимые доказательства и передали обвинительный акт в суд. Сейчас мужчине грозит уголовная ответственность согласно действующему законодательству Украины.

