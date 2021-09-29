В Киеве пассажир такси несколькими ударами убил на заправке мужчину. Видео

В Днепровском районе Киева пассажир такси, защищая сотрудника заправки, побил до смерти 45-летнего мужчину. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Инцидент случился на проспекте Романа Шухевича (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы. 18+).

Информация о смерти мужчины на автозаправочной станции поступила к правоохранителям от врачей скорой помощи. Было установлено, что пострадавший получил смертельные травмы во время конфликта.

"Пьяный мужчина начал приставать к оператору АЗС, который в тот момент заправлял автомобиль службы такси. Для того чтобы помочь сотруднику заправки из машины вышел пассажир и пытался успокоить потерпевшего. Во время конфликта киевлянин несколько раз ударил оппонента в живот и по голове", – рассказали в пресс-службе.

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В результате пострадавший упал на землю, а злоумышленник сначала сел в такси и уехал, но вскоре вернулся и вызвал медиков. Врачи только констатировали смерть мужчины

Киевлянина, 1995 года рождения, который ранее не имел проблем с законом, задержали и сообщили о подозрении в нанесении умышленного тяжелого телесного повреждения. Суд избрал ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

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