В Киеве парень во время комендантского часа поджег магазин. Подробности дела и фото

В Киеве правоохранители задержали 19-летнего парня, который, по информации следствия, причастен к поджогу. Во время комендантского часа он облил алкоголем металлопластиковые двери магазина и поджег их зажигалкой.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Как рассказали правоохранители, к ним поступило сообщение от предпринимателя о том, что неизвестный поджег входную дверь его обувного магазина. Было установлено, что в совершении преступления может быть причастен 19-летний местный житель, проживающий в одном из хостелов Киева.

"Предварительно, молодой человек совершил преступление во время комендантского часа, за нарушение которого законодательством до сих пор не предусмотрена ответственность. Фигурант, проходя мимо магазина, облил металлопластиковую дверь алкоголем и поджег зажигалкой, после чего скрылся", – уточнили в пресс-службе.

По факту умышленного уничтожения или повреждения имущества путем поджога возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Как сообщал OBOZ.UA, в селе Мила Киевской области местный житель поджег автомобиль Tesla своего знакомого. Как оказалось, злоумышленник пошел на такой шаг из-за семейного конфликта.

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