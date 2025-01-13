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В Киеве парень во время комендантского часа поджег магазин. Подробности дела и фото

Дмитрий Кропивницкий
Криминал
1 минута
2,4 т.
В Киеве парень во время комендантского часа поджег магазин. Подробности дела и фото

В Киеве правоохранители задержали 19-летнего парня, который, по информации следствия, причастен к поджогу. Во время комендантского часа он облил алкоголем металлопластиковые двери магазина и поджег их зажигалкой.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Как рассказали правоохранители, к ним поступило сообщение от предпринимателя о том, что неизвестный поджег входную дверь его обувного магазина. Было установлено, что в совершении преступления может быть причастен 19-летний местный житель, проживающий в одном из хостелов Киева.

В Киеве парень во время комендантского часа поджег магазин. Подробности дела и фото

"Предварительно, молодой человек совершил преступление во время комендантского часа, за нарушение которого законодательством до сих пор не предусмотрена ответственность. Фигурант, проходя мимо магазина, облил металлопластиковую дверь алкоголем и поджег зажигалкой, после чего скрылся", – уточнили в пресс-службе.

В Киеве парень во время комендантского часа поджег магазин. Подробности дела и фото

По факту умышленного уничтожения или повреждения имущества путем поджога возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

В Киеве парень во время комендантского часа поджег магазин. Подробности дела и фото

Как сообщал OBOZ.UA, в селе Мила Киевской области местный житель поджег автомобиль Tesla своего знакомого. Как оказалось, злоумышленник пошел на такой шаг из-за семейного конфликта.

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