Поджег электрокар знакомого из-за семейного конфликта: в Киевской области задержали злоумышленника. Фото

В селе Мила Киевской области местный житель поджег автомобиль Tesla своего знакомого. Как оказалось, злоумышленник пошел на такой шаг из-за семейного конфликта.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Как рассказали правоохранители, на днях к ним обратился 56-летний мужчина с сообщением о возгорании его автомобиля Tesla. С помощью видеокамер было установлено, что машину подожгли.

"Злоумышленники перелез через забор и заранее подготовленной зажигательной смесью в пластиковой бутылке облил полотенца, которые разместили под передним и задним колесами автомобиля. Далее спичками поджег их и убедившись, что транспортное средство загорелось, скрылся с места происшествия. В результате возгорания, автомобиль получил серьезные повреждения и восстановлению не подлежит", – добавили в пресс-службе.

Правоохранители оперативно установили личность злоумышленника – им оказался 49-летний местный житель, который, предварительно, сделал это из-за семейного конфликта. Задержанному сообщили о подозрении по факту умышленного уничтожения чужого имущества, совершенного путем поджога.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ и Нацполиции задержали трех злоумышленников, которые, по информации следствия, причастны к поджогу релейных шкафов "Укрзализниці" в Киевской области по заказу врага. Среди них оказался военный-контрактник.

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