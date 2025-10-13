В Киеве парень избил и ограбил девушку, потому что она была не похожа на фото с сайта знакомств. Подробности дела

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, избил и ограбил девушку на Печерске. Свои действия злоумышленник обосновал тем, что потерпевшая в реальности была не похожа на фото, которое обнародовала на сайте знакомств.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Что известно

По словам правоохранителей, на днях к ним обратилась 26-летняя местная жительница, которая сообщила, что ее избил парень. Было установлено, что накануне заявительница познакомилась с парнем в интернете и согласилась прийти на свидание в квартиру.

"Во время встречи между ними возник конфликт, в ходе которого злоумышленник достал пистолет и, угрожая девушке, начал бить им ей по голове и наносить удары ногами по телу. После этого фигурант забрал из кармана куртки потерпевшей 500 гривен и скрылся", – уточнили в пресс-службе.

Оперативники установили личность злоумышленника и в течение нескольких часов разыскали его в квартире его товарища. Им оказался 22-летний местный житель.

Во время обыска по месту жительства правонарушителя правоохранители изъяли пневматический пистолет. По словам злоумышленника, он совершил разбойное нападение на девушку из-за того, что в реальности она не была похожа на фото, которое обнародовала на сайте знакомств.

По факту разбойного нападения (ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины) начато досудебное расследование, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали трех парней, которые, по информации следствия, причастны к разбойному нападению. Один из злоумышленников под вымышленным именем познакомился с мужчиной на сайте онлайн-знакомств, а затем вместе с сообщниками напали на него, избили и ограбили.

