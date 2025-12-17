В Киеве отцу известного блогера Степанца курьер Glovo разбил лицо кастетом. Все подробности

В Киеве сотрудник компании Glovo разбил лицо отцу известного блогера Кирилла Степанца. Курьер ударил кастетом пожилого мужчину из-за замечания.

Об этом экскурсовод и киевовед рассказал OBOZ.UA. Делом уже занялась полиция.

Нападение на пешехода

"Курьер "Глово" разбил лицо 65-летнему пенсионеру на Нивках в Киеве", – подписал фото Степанец.

По его словам, инцидент произошел вечером вторника, 16 декабря, возле дома по улице Щербаковского. Курьер на велосипеде, который ехал по пешеходной зоне, без включенных фонарей, едва не сбил пожилого мужчину, который шел загруженный пакетами.

На замечание молодой человек остановился, достал кастет, и ударил пенсионера в лицо, а затем сразу уехал с места происшествия.

"Компания "Глово" не оставляет прямого контакта для корректировки поведения своих работников (в данном случае уголовного преступления), поэтому просто хочу, чтобы ситуация получила огласку. Прошу сделать парня известным. Речь идет о моем отце", – подчеркнул Степанец.

Добавим, в пресс-службе полиции нам сообщили, что сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Со своей стороны в Glovo нам подчеркнули, что компании "сожалеют из-за инцидента, произошедшего в Киеве на улице Щербаковского".

"Мы выражаем искреннюю поддержку пострадавшему и надеемся на его скорейшее выздоровление. Подобное поведение абсолютно недопустимо. Мы активно выясняем детали ситуации и готовы предоставить правоохранителям всю необходимую информацию для расследования. Компания Glovo осуждает любые проявления насилия и придерживается позиции нулевой толерантности: после установления личности пользователя, он будет навсегда отключен от платформы без права восстановления доступа", – добавили в пресс-службе.

