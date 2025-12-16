Под Киевом подростки устроили драку прямо на Аллее памяти Героев: делом занялась полиция. Видео и подробности

В Ирпене Киевской области подростки устроили массовую драку прямо на Аллее памяти Героев, погибших, защищая Украину. Правоохранители уже установили всех участников инцидента.

Виновным грозит уголовная ответственность. Об этом проинформировали в пресс-службе полиции Киевской области.

Драка в центре города

"На Аллее памяти в центре Ирпеня подрались подростки", – говорится в сообщении соцсетей в подписи к записи.

На опубликованном в соцсетях видео можно увидеть массовую драку молодых ребят в непосредственной близости к информационным плакатам с фотографиями погибших украинских воинов.

Со своей стороны, в полиции Киевщины сообщили, что открыли уголовное производство по факту хулиганства в центре Ирпеня.

"Во время мониторинга социальных сетей в одном из телеграмм-каналов полицейские обнаружили видео, на котором зафиксирован конфликт между юношами, произошедший вблизи Аллеи памяти Героям, которые погибли, защищая Украину. Полицейские установили всех участников события", – отметили в пресс-службе.

По факту хулиганства, совершенного группой лиц (ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование. Виновным грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на срок до четырех лет.

