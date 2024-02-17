В Киеве оперативно задержали троих женщин, ограбивших девушку на Оболони. Фото и подробности

В Оболонском районе Киева правоохранители оперативно задержали троих злоумышленниц. Они забрали деньги у девушки, а затем скрылись с места происшествия.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. С нарушительницами в дальнейшем будут общаться следователи.

"Вчера в Оболонском районе заявительница сообщила патрульным, что увидела, как три женщины забрали у девушки деньги и скрылись в неизвестном направлении", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили правоохранители, после получения описания вероятных злоумышленниц, проверяя прилегающие территории, они быстро обнаружили гражданок, схожих по описанию заявительницы. Женщины признались в содеянном.

На место происшествия мы вызвали следственно-оперативную группу для дальнейшего выяснения обстоятельств этого события. Друзья, не будьте равнодушны к чужой беде. Если вы стали очевидцем совершения правонарушения – немедленно сообщите о случившемся на спецлинию 112", – подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители разоблачили ранее судимую уроженку Закарпатья, подозреваемую в причастности к серии карманных краж. Ее задержали с поличным на железнодорожном вокзале.

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