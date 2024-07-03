В Киеве оперативно задержали рецидивиста, который посреди улицы ограбил прохожего. Подробности и фото

В Соломенском районе Киева правоохранители задержали ранее неоднократно судимого мужчину, который, по информации следствия, причастен к ограблению. Злоумышленник выхватил из рук прохожего телефон и скрылся, однако вскоре его задержали полицейские.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.

Как рассказали правоохранители, к ним обратился 52-летний местный житель с заявлением об ограблении. По его словам, на улице к нему подбежал неизвестный, выхватил из рук мобильный телефон и скрылся.

"На месте полицейские пообщались с заявителем и, получив детальное описание нападающего, начали поиски. Вскоре совместно с сотрудниками отдела криминального анализа правоохранители установили подозреваемого и их маршрут движения. Злоумышленником оказался 28-летний киевлянин, неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений", – уточнили в пресс-службе.

Злоумышленник был задержан и сообщил ему о подозрении в грабеже, совершенном в условиях военного положения. Телефон пострадавшего был изъят.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киева задержали четырех мужчин, которые, по информации следствия, совершили разбойное нападение на предпринимательницу. Злоумышленники распылили в лицо женщины слезоточивый газ и отобрали пакеты с 3 миллионами гривен.

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