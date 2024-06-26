Брызнули предпринимательнице в лицо газ и отобрали 3 млн грн: полицейские Киева задержали злоумышленников. Фото

Правоохранители Киева задержали четырех мужчин, которые, по информации следствия, совершили разбойное нападение на предпринимательницу. Злоумышленники распылили в лицо женщины слезоточивый газ и отобрали пакеты с 3 миллионами гривен.

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Об этом сообщили в пресс-службах столичной полиции и Киевской городской прокуратуры. Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как рассказали правоохранители, четверо злоумышленников следили за женщиной, зная, что она будет перевозить 3 миллиона гривен. Для того чтобы отслеживать ее передвижение по городу, на автомобиль пострадавшей установили трекер. В день нападения двое из участников группы ждали женщину возле ее дома на Печерске.

"Увидев пострадавшую, они распылили ей в лицо слезоточивый газ, после чего вырвали из рук женщины два полиэтиленовых пакета черного цвета, в которых было 3 млн гривен. При этом злоумышленники были одеты в камуфляжную форму, выдавая себя за военных. С места преступления нападавшие скрылись на автомобиле, владельцем которого является один из них", – рассказали правоохранители.

Полицейские установили, что к совершению преступления, кроме нападающих, причастны еще двое фигурантов – все от 27 до 38 лет, уроженцы Херсонской и Луганской областей. Во время обысков по их месту проживания следователи изъяли доказательства, подтверждающие причастность мужчин к совершению разбойного нападения.

Злоумышленники задержаны и сообщили им о подозрении в совершении разбойного нападения, по предварительному сговору группой лиц, направленному на завладение деньгами в особо крупных размерах в условиях военного положения. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, избил пенсионерку молотком и отобрал 2000 долларов США. Злоумышленник был знаком с пожилой женщиной и периодически навещал ее, помогая с незначительным ремонтом в квартире.

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