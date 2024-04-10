В Киеве охранник убил начальника из-за замечания: подробности дела. Фото и видео

В Деснянском районе Киева задержали охранника, подозреваемого в причастности к убийству. Муж ударил ножом в грудь своего начальника из-за замечаний.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до пятнадцати лет заключения.

По словам правоохранителей, они получили сообщение о том, что на Броварском проспекте обнаружен мужчина с ножевым ранением. На место происшествия полицейские обнаружили тело 36-летнего мужчины, умершего от ножевого ранения грудной клетки. Медики пытались спасти потерпевшего, но полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

"Как выяснили правоохранители, потерпевший работал начальником смены по охране местного объекта. В тот день он вошел в общежитие и сделал замечание подчиненному, употреблявшему спиртные напитки. В ответ на замечание мужчина взял со стола нож и ударил пострадавшего в грудь. Злоумышленником оказался уроженец Сумской области, 1971 года рождения, которого полицейские задержали", – уточнили в пресс-службе.

По факту умышленного убийства открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области суд признал виновным мужчину, который во время конфликта несколько раз ударил таксиста ножом в шею, а затем камнем бил по голове. После этого злоумышленник еще и ограбил потерпевшего.

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