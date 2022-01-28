В Киеве обстреляли автомобиль Lexus: появились подробности ЧП. Фото и видео

В Днепровском районе Киева в четверг, 27 января, неизвестный обстрелял автомобиль Lexus. Инцидент произошел на улице Каховской.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Полиция открыла уголовное производство по статье "хулиганство" (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"По словам водителя Lexus, он ехал по улице Каховской, когда бортовой компьютер сообщил о спущенном колесе, а также он услышал несколько звуков, которые были похожи на стук. Когда он вышел из машины, то заметил следы от выстрелов", – рассказал наш собеседник.

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Он добавил, что по предварительной версии, выстрелы были совершены из травматического оружия. К счастью, никто не пострадал.

В пресс-службе полиции Киева OBOZREVATEL подтвердили информацию об инциденте, отметив, что по данному факту открыто уголовное производство по статье "хулиганство с применением оружия". Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

Как сообщило издание Новини.live, пули попали в правую фару, боковое стекло со стороны пассажира, колесо и дверь.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в ночь на 28 января в Голосеевском районе Киева на улице Паньковской произошло ограбление. Мужчину расстреляли из огнестрельного оружия и забрали около десяти миллионов гривен.