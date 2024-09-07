В Киеве обломки сбитого "Шахеда" упали возле Верховной Рады Украины. Подробности и фото

В Киеве ночью субботу, 7 сентября, силами ПВО были сбиты российские дроны-камикадзе. Обломки одного из уничтоженных БпЛА обнаружили у здания Верховной рады Украины.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе украинского парламента. Еще раз призываем жителей столицы не игнорировать сообщения об опасности.

"После сегодняшней ночной атаки российских дронов обломки сбитого беспилотника обнаружены у здания Верховной рады Украины. Повреждения не обнаружены", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть, что обломки БпЛА упали в парке напротив парламента и непосредственно возле здания ВРУ.

Напомним, в Киеве в ночь на субботу, 7 сентября, раздались взрывы во время воздушной тревоги. Российские оккупационные войска направили на украинскую столицу ударные беспилотники.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-террорист РФ в ночь с 6 на 7 сентября снова атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. В области работали силы ПВО, к сожалению, обломки БПЛА повредили частные дома в одном из районов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!