Повреждены частные дома: в КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину

Страна-террорист РФ 3 ночь с 6 на 7 сентября снова атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. В области работали силы ПВО, к сожалению, обломки БПЛА повредили частные дома в одном из районов.

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Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает пресс-служба КОВА. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Враг не перестает атаковать Киевщину. Этой ночью из-за атаки дронами тревога продолжалась более 8 часов. В области работали силы ПВО. Есть сбитые цели. Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры нет. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.

По словам главы Киевской ОВА, в результате падения обломков сбитых целей в одном из районов повреждены три частных дома – выбиты окна, повреждены двери, кровли крыш.

Кроме того, в двух районах за пределами населенных пунктов зафиксированы пожары травяного настила и стерни – возгорание оперативно ликвидировано. Оперативные группы продолжают свою работу по фиксации последствий вражеской атаки.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в ночь на субботу, 7 сентября, раздались взрывы во время воздушной тревоги. Российские оккупационные войска направили на украинскую столицу ударные беспилотники.

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