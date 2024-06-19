В Киеве ночью на Северном мосту произошло смертельное ДТП. Подробности и фото

В Оболонском районе Киева ночью среды, 19 июня, на Северном мосту легковушка на скорости въехала в автомобиль Iveco. В результате ДТП погиб водитель первой машины.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Причину и обстоятельства аварии будут устанавливать правоохранители.

"19 июня в 00:32 спасателям поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на Северном мосту. Спасатели с помощью гидравлического инструмента с установкой стационарной мачты на освещение деблокировали тело водителя легкового автомобиля Toyota, который был заблокирован в результате наезда на недвижимый автомобиль Iveco", – уточнили в ГСЧС.

На опубликованных спасателями фото можно увидеть последствия трагической аварии.

Напомним, в Киеве во вторник, 18 июня, на проспекте Воздушных Сил маршрутка въехала в металлический забор. Якобы авария произошла из-за того, что водителю автобуса стало плохо во время движения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бориспольском районе Киевской области произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате аварии пострадавший.

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