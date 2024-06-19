В Киевской области произошла авария с участием трех авто: есть пострадавший. Фото

В Бориспольском районе Киевской области произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате аварии есть пострадавший.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства и причины происшествия установят следователи.

"Авария произошла на автодороге между селами Кийлов и Вороньков. Предварительно известно, что 36-летний водитель BMW не соблюдал безопасную дистанцию, не выбрал безопасную скорость движения и совершил столкновение с автомобилем Jeep Patriot, которого после столкновения отбросило на автомобиль ЗАЗ", – рассказали в пресс-службе.

В результате ДТП пострадал водитель BMW – его с телесными повреждениями госпитализировали в Бориспольскую больницу.

Напомним, в Киеве на проспекте Леся Курбаса мотоциклист на скорости протаранил автомобиль Renault. В результате ДТП был травмирован водитель двухколесного транспорта.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник, 18 июня, на проспекте Воздушных Сил маршрутка въехала в металлический забор. Якобы авария произошла из-за того, что водителю автобуса стало плохо во время движения.

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