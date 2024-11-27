В Киеве нетрезвый мужчина в форме полиции с оружием устроил конфликт в кафе: нарушителя задержали. Фото и видео

В Киеве нетрезвый мужчина, одетый в полицейскую форму и вооруженный пистолетом, устроил конфликт в кафе недалеко от станции метро Минска. Он устроил ссору с персоналом и угрожал. На самом деле, фигурант оказался неоднократно судимым 45-летним киевлянином.

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Об инциденте рассказали в киевских пабликах. По данным СМИ, он произошел вечером во вторник, 26 ноября. Мужчина, посетивший кафе, притворялся правоохранителем, якобы "подполковником полиции".

Очевидно, он был нетрезв. Муж угрожал работнице кофейни, демонстрировал оружие, магазин с патронами и якобы пытался позвонить по телефону на 102.

В полиции Киева в среду, 27 ноября, сообщили, что его задержали. Там также заявили, что задержанный никакого отношения к правоохранительным органам не имеет.

Информацию об инциденте полицейские обнаружили во время мониторинга соцсетей.

"Работники полиции оперативно установили личность нарушителя – это неоднократно судимый 45-летний местный житель", – говорится в сообщении.

Во время неотложного обыска дома у фигуранта изъяли пистолет и форму, происхождение которых устанавливается.

Возбуждены уголовные производства по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) и ч. 2 ст. 353 (самовольное присвоение властных полномочий или звание должностного лица).

Как сообщал OBOZ.UA, 20 ноября в Житомире возле райуправления полиции подорвали взрывчатку, из-за чего пострадал один из правоохранителей. Силовики задержали пятерых подозреваемых, которые, по данным следствия, организовали и совершили преступление по указаниям кураторов из РФ.