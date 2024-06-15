В Борисполе произошла стрельба: есть раненый. Фото

В Борисполе Киевской области в пятницу, 14 июня, мужчина по неизвестным причинам устроил стрельбу. В результате ранен.

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Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевщины. Для выяснения обстоятельств произошедшего на место патрульные вызвали следственно-оперативную группу.

"Бориспольские ТОРовцы (подразделение полиции тактико-оперативного реагирования. – Ред.) задержали мужчину, который, вероятно, совершил стрельбу. Вчера (14 июня. – Ред.) вечером патрульные получили сообщение о том, что на улице Привокзальной в Борисполе неизвестный мужчина произвел выстрел из оружия в гражданина, которого с ранением госпитализировали", – рассказали в пресс-службе.

Правоохранители передали коллегам информацию о происшествии и приступили к поиску предполагаемого правонарушителя. На улице Головатого инспекторы заметили подпадавшего под ориентировкой гражданина. Во время поверхностной проверки обнаружили у последнего предмет, похожий на оружие. В дальнейшем с ним будут общаться следователи.

Как сообщал OBOZ.UA, в Оболонском районе Киева пьяный мужчина устроил стрельбу на рынке. В результате пострадал 53-летний прохожий.

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