В Киеве неизвестный открыл огонь по отдыхающим в баре: пострадала девушка, она в больнице

В центре Киева произошла стрельба в баре. Один из посетителей открыл огонь из пистолета по группе людей.

В результате инцидента ранения получила девушка. Об этом пишут столичные Telegram-каналы.

Подробности инцидента

По предварительным данным, стрельба произошла в Печерском районе столицы. Очевидцы рассказали, что злоумышленник начал приставать к девушке, которая была с парнем. Последний вступился, после чего фигурант достал пистолет и открыл огонь.

Девушка пыталась остановить стрельбу, но в результате пострадала больше всего. По информации свидетелей, ее госпитализировали. О состоянии и тяжести ранений пока ничего неизвестно.

Камера видеонаблюдения зафиксировала, что сначала между двумя группами людей произошла словесная перепалка. После этого один из посетителей заведения достал пистолет и начал стрелять по людям.

Также на кадры попали, что стрелок едва не затоптал девушку, а затем на нее полетела мебель – столы и стулья.

Примечательно, очевидцы заявили, что инцидент произошел в Печерском районе Киева вечером 11 октября. Однако хронометраж камеры видеонаблюдения показывает дату "04/10/2025".

