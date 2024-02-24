В Киеве неизвестные напали на военного: полиция задержала нападавших в течение нескольких часов. Фото

В пятницу, 23 февраля, в центре Киева двое мужчин напали на военнослужащего. Подбежав к бойцу сзади, злоумышленники ударили его по голове кирпичом и ограбили.

Об этом сообщили в Национальной полиции города Киева. Отмечается, что фигурантам грозит до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В Шевченковское управление полиции обратился военнослужащий и сообщил о нападении. Он рассказал, что от удара по голове потерял сознание. А когда пришел в себя, обнаружил, что у него исчез мобильный телефон, кошелек и золотое кольцо.

Полиция оперативно определила местонахождение напавших, задержала их и установила причастных лиц.

"Ими оказались двое мужчин: 44-летний харьковчанин его 39-летний товарищ, житель столицы", – говорится в сообщении полиции.

Злоумышленников задержали в течение нескольких часов. Одного из них схватили неподалеку от места происшествия, другого – на левом берегу Киева.

Задержанным сообщили о подозрении по части 4 статьи 187 Уголовного кодекса Украины (разбой). В настоящее время решается вопрос о назначении подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, 20 октября в центре Киева неизвестные чуть не убили военнослужащего. Мужчина шел по территории ботанического сада, где на него напали неизвестные и нанесли три ножевых ранения. Военного госпитализировали. Полиция начала уголовное производство по статье 121 часть 1 Уголовного кодекса Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение.

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