В центре Киева неизвестные едва не убили военнослужащего: полиция разыскивает свидетелей нападения

В Шевченковском районе Киева неизвестные нанесли ножевое ранение военнослужащему в грудь. Правоохранители устанавливают личности нападавших и открыли по этому факту уголовное производство.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленникам грозит до восьми лет лишения свободы.

"Вчера (19 октября. – Ред.), около 22:00 часов, в дежурную часть Шевченковского управления полиции поступило сообщение от врачей о том, что на улице Назаровской обнаружен военнослужащий с ножевым ранением. Медики немедленно госпитализировали потерпевшего", – рассказали в пресс-службе .

По словам полицейских, предварительно было установлено, что мужчина шел по территории ботанического сада, где на него напали неизвестные и нанесли три ножевых ранения.

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Правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, пересматривают записи с уличных камер видеонаблюдения и опрашивают вероятных свидетелей. По факту нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения открыто уголовное производство.

"Если вы стали свидетелем данного уголовного правонарушения, позвоните на спецлинию 102 или в дежурную часть Шевченковского управления полиции по номеру (044) 486-03-06", – призвали в полиции.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве утром в воскресенье, 6 августа, на щите "Батькивщины-мать" установили украинский трезубец вместо демонтированного ранее герба СССР. Работы были начаты в субботу, 5 августа.

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