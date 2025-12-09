В Одессе посреди улицы застрелили мужчину: все обстоятельства инцидента. Фото

Одесские полицейские устанавливают обстоятельства смертельной стрельбы на Фонтанской дороге в Одессе. Неизвестный киллер четыре раза выстрелил в голову.

Об этом OBOZ.UA сообщили в пресс-службе Национальной полиции. Мужчина погиб на месте.

Что известно

О звуках стрельбы и обнаружении тела мужчины с огнестрельными ранениями полицейским во вторник, 9 декабря, около 18:00 часов сообщили очевидцы.

К сожалению, пострадавший погиб на месте происшествия. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции.

Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента и причастное к совершению преступления лицо. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, ранее в Одессе возле расположения подразделения военной академии нашли мертвым первокурсника-курсанта Павла Стовбуна. Обстоятельства инцидента выясняют, однако в сети сообщали что, за день до трагедии над парнем могли издеваться сержанты.

В то же время в Одесской области женщину и ее сожителя осудили почти на десять лет лишения свободы за неоказание помощи собственному ребенку. Их годовалый сын умер от тяжелых ожогов, после чего родители пытались скрыть в морозильной камере его тело.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Одессе произошла трагедия, когда во дворе общежития в Приморском районе обнаружили тело младенца. Как выяснилось, это местная жительница выбросила новорожденного ребенка из окна многоэтажки.

