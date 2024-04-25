Нанес около 40 ударов ножом: на Киевщине задержали мужчину, который убил знакомого на железнодорожной станции

Правоохранители задержали злоумышленника, который, по информации следствия, во время конфликта жестоко убил знакомого. Злоумышленник нанес оппоненту около 40 ножевых ранений прямо на железнодорожной станции Вишняки Фастовского района Киевщины.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

"Событие произошло в Фастовском районе на железнодорожной станции Вишняки. Прохожий обнаружил окровавленное тело мужчины и сообщил в полицию. Правоохранители выяснили, что при распитии спиртных напитков между мужчинами возникла ссора. 42-летний злоумышленник нанес многочисленные удары ножом в лицо и спину 39-летнему мужчине. В результате полученных травм пострадавший погиб на месте. Злоумышленника задержали по месту жительства", – рассказали в полиции.

Как сообщила OBOZ.UA спикер Киевской областной прокуратуры Елена Ковалева, злоумышленнику, который нанес оппоненту около 40 ударов ножом, сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Напомним, Деснянский районный суд столицы вынес приговор мужчине, который жестоко убил сожительницу. Во время конфликта злоумышленник ножом нанес 23 удара потерпевшей.

Как сообщал OBOZ.UA, по апелляционной жалобе прокуратуры суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей злоумышленнику, пытавшемуся убить бывшую жену. В Киевской области ранее судимый мужчина поджег автомобиль вместе с женщиной из-за отказа возобновить отношения.

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