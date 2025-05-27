В Киеве на Троещине ссора между гостями едва не закончилась убийством. Подробности дела и фото
В Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, едва не убил товарища на Троещине. Злоумышленник жестоко избил потерпевшего за то, что тот сделал замечание общей знакомой.
Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до восьми лет тюрьмы.
По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение от врачей о том, что из квартиры на улице Владимира Высоцкого они доставили мужчину без сознания со следами избиения. Впоследствии пострадавший пришел в себя и рассказал, что его избил наглядно знакомый мужчина.
"Полицейские установили, что 39-летний киевлянин получил тяжелые убойные травмы и разрыв внутренних органов в квартире товарища, к которому пришел погостить. За столом, распивая алкоголь вместе с хозяином и его соседями, гость некорректно высказался в адрес женщины, присутствующей в компании. Его поведение не понравилось знакомому и тот нанес потерпевшему несколько ударов, от которых мужчина упал и не смог встать. После содеянного злоумышленник вызвал скорую и скрылся", – уточнили в полиции.
Следователи установили личность злоумышленника и задержали его по месту жительства в Святошинском районе столицы – им оказался 39-летний киевлянин. По факту причинения умышленного тяжкого телесного повреждения открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.
Как сообщал OBOZ.UA, в Броварах Киевской области правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, жесткого убил сожительницу. Злоумышленник кулаками забил до смерти женщину.
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