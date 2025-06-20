В Киеве на Троещине ревнивец едва не убил соседа. Подробности дела и фото

В Киеве задержали мужчину, который, по информации следствия, едва не убил жителя Троещины. Злоумышленник хитростью заманил в общий коридор многоэтажки соседа, где из-за ревности нанес ему ранение в живот.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до восьми лет тюрьмы.

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение от врачей о том, что из подъезда многоэтажки на улице Александры Экстер они доставили без сознания 44-летнего мужчину с ранением в живот. Следователи установили, что к совершению преступления причастен 44-летний житель этого же дома.

"Злоумышленник, подозревая свою девушку в измене, встретился с соперником в общем коридоре многоэтажки возле своего дома. Там между мужчинами состоялся разговор, во время которого фигурант ударил ножом в живот потерпевшего и пытался скрыть следы преступления", – уточнили в полиции.

Злоумышленника задержали и сообщили ему о подозрении по факту причинения умышленного тяжкого телесного повреждения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Буче Киевской области задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к убийству сожительницы. Во время ссоры злоумышленник ударил женщину ножом в сердце, а затем пошел спать.

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