Под Киевом мужчина зарезал сожительницу и пошел спать. Подробности дела и фото

В Буче Киевской области задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к убийству сожительницы. Во время ссоры злоумышленник ударил женщину ножом в сердце, а затем пошел спать.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, на днях к ним поступило сообщение о том, что в городе Буча в в квартире дома было обнаружено тело женщины без признаков жизни.

"Правоохранители оперативно прибыли на место происшествия и установили, что между 39-летним мужчиной и его 51-летней сожительницей возник конфликт. В ходе ссоры фигурант нанес женщине несколько ножевых ранений, одно из которых - проникающее в область сердца. После содеянного мужчина пошел спать. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте", – рассказали в пресс-службе.

По факту умышленного убийства открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бориспольском районе Киевской области мужчина, по информации следствия, едва не убил жену. Во время ссоры на почве ревности злоумышленник несколько раз ударил женщину ножом.

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