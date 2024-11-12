В Киеве на Троещине рецидивист и его подельник в ТЦ украли золотые украшения на полмиллиона гривен. Фото

В Киеве правоохранители задержали двух мужчин, которые, по информации следствия, причастны к краже. Злоумышленники забрали из ящика прилавка в торговом центру золотые цепочки почти на 500 тысяч гривен.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемым грозит до восьми лет за решеткой.

Как рассказали правоохранители, к ним поступило сообщение от продавца ювелирных украшений одного из торговых центров Деснянского района о краже ювелирных изделий.

"Проведенными оперативными мерами полицейские установили личности злоумышленников. Ими оказались двое местных жителей, 54 и 47 лет, один из них, ранее судимый за имущественные преступления. Правоохранители задержали их в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины по месту работы и изъяли часть похищенного", – рассказали в пресс-службе.

По факту кражи, совершенной в условиях военного положения, открыто уголовное производство, а задержанным сообщили о подозрении. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве суд вынес приговор мужчине, который обокрал 11-летнего ребенка. Он забрал велосипед у мальчика, пока тот скрывался от ракетных обстрелов в метро.

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