Обворовал ребенка, пока тот прятался в метро во время воздушной тревоги: в Киеве суд вынес приговор злоумышленнику. Фото

В Киеве суд вынес приговор мужчине, который обворовал 11-летнего ребенка. Он забрал велосипед у мальчика, пока тот прятался от ракетных обстрелов в метро.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Следующие пять лет злоумышленник проведет за решеткой.

"Событие произошло в начале сентября. Тогда в Святошинское управление полиции поступило сообщение от женщины о том, что у ее 11-летнего сына неизвестный мужчина угнал велосипед", – рассказали в пресс-службе.

Полицейские установили, что мальчик катался, когда раздалась воздушная тревога. Он решил укрыться в подземке столичной станции метро. Ребенок пристегнул велосипед на защитный трос рядом у входа и спустился в укрытие. Злоумышленник, заметивший двухколесный транспорт, ударом ноги разорвал трос, сел и уехал.

Вора оперативно нашли и задержали – им оказался 31-летний уроженец Черновицкой области. На время следствия мужчина находился под стражей. На днях Святошинский районный суд Киева признал злоумышленника виновным в краже.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители по горячим следам задержали двух мужчин, которые, по информации следствия, причастны к квартирным кражам. Сначала один из злоумышленников проник в частный дом, откуда украл деньги, а позже, уже с сообщником, совершил аналогичное преступление в другом районе.

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