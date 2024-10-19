В Киеве на Троещине рецидивист чуть не убил сожительницу. Подробности дела

В Киеве правоохранители задержали ранее судимого мужчину, который, по информации следствия, едва не убил свою сожительницу. Злоумышленник во время конфликта ударил кухонным ножом женщину в грудь.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

Как рассказали правоохранители, к ним поступило сообщение от местной жительницы о том, что в квартире в Деснянском районе Киева по улице Закревского мужчина избил и нанес ножевое ранение ее дочери.

"Проведя первоочередные следственные действия, полицейские установили, что потерпевшая получила проникающее ранение грудной клетки во время внезапного бытового конфликта со своим 44-летним сожителем", – уточнили в полиции.

Злоумышленника задержали – раньше он же просидел шесть лет за решеткой за аналогичное преступление, когда в 2014 году тяжело травмировал отчима потерпевшей. По факту нанесения тяжких телесных повреждений возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве оперативники задержали мужчину, который, по информации следствия, на Троещине посреди улицы тяжело ранил незнакомца. Злоумышленник начал конфликтовать с прохожим, который гулял с собакой, а затем несколько раз ударил пострадавшего шестовым ножом.

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