Едва не зарезал прохожего, который выгуливал собаку на Троещине: в Киеве задержали злоумышленника. Фото

В Киеве оперативники задержали мужчину, который, по информации следствия, на Троещине посреди улицы тяжело ранил незнакомца. Злоумышленник начал конфликтовать с прохожим, который гулял с собакой, а затем несколько раз ударил пострадавшего тычковым ножом.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

Как рассказали правоохранители, им поступило сообщение от врача скорой помощи о том, что на улице Радунской лежит мужчина с множественными колото-резаными ранами.

"Правоохранители установили, что нетрезвый прохожий подошел к гулявшему с собакой мужчине. Между ними возник конфликт, во время которого злоумышленник достал из кармана тычковый нож и нанес несколько ударов в грудь и живот мужчине. Его действия прекратил случайный свидетель, после чего нападавший сразу скрылся с места происшествия", – рассказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что 59-летний пострадавший с проникающим ранением грудной клетки и резаными ранами живота госпитализирован. Злоумышленника благодаря описанию в течение часа нашли и задержали – им оказался 38-летний местный житель.

По факту нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве на Троещине задержан мужчина, который по информации следствия, едва не убил знакомую. Злоумышленник пригласил женщину в гости, а затем во время конфликта жестоко избил металлической трубой и молотком.

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