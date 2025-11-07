В Киеве на Троещине недалеко от школы обнаружили тело женщины. Подробности трагедии

В Деснянском районе Киева возле многоэтажки, которая находится рядом с лицеем, обнаружили тело пожилой женщины. По предварительной информации, она погибла в результате падения с высоты.

Об этом OBOZ.UA стало известно из собственных источников. Все причины трагического случая установят правоохранители.

Что известно

"Утром пятницы, 7 ноября, возле одного из домов в Деснянском районе Киева было обнаружено тело пожилой женщины. По предварительной информации, она выпала из окна многоэтажки. На месте также нашли записку. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства трагедии", – рассказал наш собеседник.

В соцсетях уточнили, что тело обнаружили возле дома рядом с учебным заведением. Врачи, прибывшие на место происшествия, только констатировали смерть женщины.

Трагические случаи

В Белой Церкви Киевской области с высоты девятого этажа дома упал мужчина. От полученных травм, к сожалению, он погиб на месте происшествия.

Как сообщал OBOZ.UA, в Печерском районе Киева в среду, 10 июля, с пешеходно-велосипедного моста через Владимирский спуск упал мужчина. К сожалению, врачи, которые оперативно прибыли на место, лишь констатировали его смерть.

