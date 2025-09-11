На Киевщине с девятого этажа дома упал и погиб мужчина. Подробности трагедии

В Белой Церкви Киевской области с высоты девятого этажа дома упал мужчина. От полученных травм, к сожалению, он погиб на месте происшествия.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Обстоятельства трагического случая установят следователи.

Что известно

По словам правоохранителей, 11 сентября в 11:20, к ним поступило сообщение, что в городе Белая Церковь по улице Героев Крут с девятиэтажного дома упал человек. К сожалению, мужчина получил травмы не совместимые с жизнью и скончался на месте происшествия. Его личность сейчас устанавливают правоохранители.

"По данному факту полицейские зарегистрировали обращение в единый учет заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях. На месте происшествия работают правоохранители Белоцерковского районного управления полиции и устанавливают все обстоятельства", – отметили в пресс-службе.

Добавим, по информации местных Telegram-каналов, трагедия произошла во время проведения высотных работ на последнем этаже дома.

Как сообщал OBOZ.UA, в Печерском районе Киева в среду, 10 июля, с пешеходно-велосипедного моста через Владимирский спуск упал мужчина. От полученных травм он погиб на месте.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!