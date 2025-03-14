В Киеве на Троещине мужчина застрелил сожителя бывшей жены. Подробности, фото и видео

В столице конфликт между двумя мужчинами закончился убийством. Злоумышленник в подъезде дома застрелил 42-летнего жителя Троещины, а затем скрылся.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службах полиции Киева и Киевской городской прокуратуры. Подозреваемому грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, им поступило сообщение о выстрелах и криках о помощи в подъезде одной из многоэтажек в Деснянском районе. На месте происшествия следователи обнаружили тело мужчины с огнестрельными ранениями.

"Было установлено, что подозреваемый приехал домой к семье взять к себе на несколько дней 4-летнюю дочь. Там у него возник конфликт с мужчиной, который сейчас живет с бывшей женой и ребенком, поскольку отношения между мужчинами были напряженными. На улице он несколько раз выстрелил в оппонента, после чего раненый пытался скрыться в подъезде, где его догнал нападавший и еще несколько раз выстрелил. От полученных травм мужчина скончался на месте", – рассказали правоохранители.

После этого подозреваемый с ребенком сел в машину и уехал – злоумышленника нашли и задержали в Буче Киевской области. По факту умышленного убийства возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве задержали мужчину, который, по информации следствия, нанес смертельные ранения собственной матери. Во время ссоры злоумышленник металлической палкой избил 84-летнюю женщину.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!