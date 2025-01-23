В Киеве на Троещине мужчина ударил брата ножом в грудь и оставил умирать на улице. Подробности и фото

Правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, едва не убил родного брата. В Деснянском районе Киева злоумышленник во время ссоры на улице ударил родственника ножом в грудь и скрылся.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

Как рассказали правоохранители, им поступило сообщение от прохожей о том, что в Деснянском районе Киева на асфальте лежит мужчина с ножевым ранением.

"Правоохранители установили, что на улице произошел конфликт между двумя братьями, во время которого старший ударил ножом младшего в грудь, после чего скрылся. С проникающим ранением грудной клетки 27-летнего пострадавшего медики доставили в больницу", – добавили в пресс-службе.

Правоохранители задержали 35-летнего злоумышленника на улице у дома его товарища, у которого он намеревался скрываться. По факту нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Печерском районе Киева конфликт между родственниками закончился убийством. Женщина во время ссоры руками и ногами забила насмерть 69-летнюю мать.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!