В Киеве на Троещине мужчина из-за замечания ударил ножом велосипедиста. Фото

В Деснянском районе Киева в понедельник, 12 сентября, велосипедист сделал замечание мужчине, снимавшему проволоку с металлического забора. Последний в отместку ударил потерпевшего ножом в ногу.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. В дальнейшем с нарушителем будут общаться следователи.

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение о том, что на улице Оноре де Бальзака мужчина получил ножевое ранение. Полицейские в считаные минуты прибыли на место, где обнаружили пострадавшего.

"Гражданин рассказал патрульным, что ехал на велосипеде и заметил, как мужчина снимает проволоку с металлического забора. Заявитель сделал ему замечание, а последний ударил его ножом в ногу. На месте происшествия инспекторы обнаружили и самого нападавшего, а также нож", – добавили в полиции. .

Инспекторы задержали злоумышленника, а также вызвали на место следователей для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Напомним, в столице задержан мужчина, подозреваемый в хулиганстве. Злоумышленник из-за замечаний по парковке авто ударил киевлянина и выстрелил в его сторону.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Деснянском районе Киева двое несовершеннолетних избили пенсионера – охранника школы. Якобы конфликт возник из-за того, что пострадавший сделал замечание подросткам.

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