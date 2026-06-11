В Киеве на Троещине иностранец во время конфликта расстрелял двух знакомых. Подробности, фото и видео

В Киеве правоохранители задержали иностранца, который, по данным следствия, причастен к двойному убийству на Троещине. Злоумышленник застрелил двух своих знакомых земляков и скрылся с места происшествия.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы.

Двойное убийство на СТО

По словам правоохранителей, на днях, около 22:00, к ним поступило сообщение от оператора экстренной медицинской помощи о том, что в Деснянском районе Киева на территории гаражного кооператива был обнаружен мужчина с огнестрельными ранениями в голову и грудь.

"Пострадавшего госпитализировали в больницу, однако от полученных травм он скончался. Полицейские установили, что местом совершения преступления стал гаражный бокс, который использовался СТО. Там полицейские обнаружили тело еще одного мужчины с огнестрельными ранениями в грудь. Оба погибших оказались гражданами другой страны, 51 и 36 лет", — уточнили в пресс-службе –.

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Следователи установили, что погибшие были знакомы с напавшим, который работал на этой станции технического обслуживания. В тот вечер между ними произошел конфликт, во время которого злоумышленник расстрелял из двух видов оружия своих знакомых земляков и скрылся.

Орудие преступления было найдено на территории лесополосы в Деснянском районе, а злоумышленника, которым оказался 35-летний иностранец, задержали в съемной квартире на правом берегу столицы.

По факту двойного убийства начато досудебное расследование, а задержанному сообщено о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киева задержали молодого человека, который, по информации следствия, едва не убил мужчину на Оболони. Злоумышленник во время конфликта ударил оппонента ножом в живот.

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