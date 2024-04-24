Пытался скрыться от полиции: в Киеве на пляже "Троещина" задержали мужчину с 1,2 кг психотропов. Подробности и видео

В Киеве на пляже "Троещина" с поличным задержали мужчину, который, по версии следствия, планировал сбыть оптовую партию психотропного вещества "Альфа-PVP". Во время обыска у него изъяли 1,2 кг "товара".

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции и Киевской городской прокуратуры. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, во время отработки территории района на территории пляжа "Троещина" заметили мужчину, который начал убегать, однако его задержали и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.

"В ходе первоочередных следственных действий у фигуранта изъяли полиэтиленовый пакет, в котором находилось психотропное вещество, которое он намеревался сбыть. Экспертиза подтвердила, что изъятое – психотроп "Алфа-PVP", весом 1,2 кг. 31-летний уроженец Житомирской области задержан", – рассказали в пресс-службе.

По этому факту возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве задержали мужчину, у которого нашли два килограмма психотропов. Примерная стоимость "товара" по ценам черного рынка составляет более 800 тысяч гривен.

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