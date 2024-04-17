Планировал сбывать в Киеве: полицейские изъяли у мужчины 2 кг психотропов более чем на 800 тыс. грн. Фото и видео

В Киеве задержали мужчину, у которого нашли два килограмма психотропов. Ориентировочная стоимость "товара" по ценам черного рынка составляет более 800 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

По словам правоохранителей, на днях во время отработки оперативной информации они задержали мужчину с двумя килограммами психотропного вещества. Злоумышленником оказался 21-летний уроженец Днепропетровщины.

"При обыске мы обнаружили у нарушителя два килограмма психотропного вещества "Альфа-PVP". Изъятое вещество направили на соответствующую экспертизу, а мужчину задержали в порядке 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. По ценам "черного" рынка стоимость изъятого может составить около 800 тысяч гривен", – рассказали в пресс-службе.

В дальнейшем задержанный собирался распространять психотропы на территории столицы. По этому факту открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители разоблачили злоумышленников, наладивших канал поставки наркотиков и психотропов из-за границы. Во время обысков у злоумышленников изъяли "товар" на 122 миллиона гривен.

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