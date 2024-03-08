В Киеве на Печерске избили журналиста: полиция начала уголовное производство

В Киеве на Печерске было совершено нападение на журналиста – представителя СМИ избили во время выполнения им должностных обязанностей. Это произошло во время рейда на незаконный call-центр.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в городе Киеве. Предварительно установлено, что представители СМИ получили информацию о том, что в одном из офисных помещений, предположительно, действует незаконный call-центр.

Журналисты прибыли по указанному адресу и начали общаться с находившимися в офисе людьми. Во время этого разговора у них возник конфликт, вследствие которого один из представителей СМИ получил телесные повреждения.

Этот инцидент в полиции квалифицировали как угрозу или насилие в отношении журналиста. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и его участников.

По факту избиения журналиста на Печерске было начато уголовное производство.

"Правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 345-1 Уголовного кодекса Украины – угроза или насилие в отношении журналиста", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, по факту слежки за сотрудниками редакции Bihus.Info начато уголовное производство. Следователи установили факты, которые могут свидетельствовать о препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов.

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