В Киеве на Печерске автомобиль BMW на пешеходном переходе сбил женщину. Подробности и фото

В Печерском районе Киева в среду, 1 мая, автомобиль BMW на пешеходном переходе сбил женщину. Пострадавшую с тяжелыми травмами госпитализировали в больницу.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Водителю легковушки сообщили о подозрении.

"Вчера (1 мая. – Ред.), около 13:30 в полицию Киева поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Печерском районе, в котором пострадала женщина. Установлено, что 19-летний водитель автомобиля BMW X3 допустил наезд на 37-летнюю местную жительницу, пересекавшую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Медики госпитализировали ее в больницу с тяжелыми травмами", – рассказали в пресс-службе.

Правоохранители задержали и проверили водителя на состояние опьянения – прибор "Драгер" показал, что он трезв. По факту ДТП с пострадавшим открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве во вторник, 30 апреля, в результате ДТП перевернулся грузовик. В результате аварии едва не погибла женщина-пешеход, которая успела отбежать, когда падало авто.

Как сообщал OBOZ.UA, в Обуховском районе Киевской области произошла авария с участием двух легковых автомобилей. В результате ДТП есть погибшие и пострадавшие.

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